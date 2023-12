Il Benfica fa il prezzo per la stella | Premier avvisata

(Di lunedì 25 dicembre 2023) C'è il Man United su di lui e ilha fatto capire che per meno di 100 milioni, João Neves, non lascerà il Da...

Un'alternativa porta al nome di Antonio Silva , ma il talento portoghese delha una ... Scalvini è il più alto dei tre (1,94m) e il suonon dovrebbe superare i 50 milioni di euro . ......anche i portoghesi Goncalo Inacio e Antonio Silva MADRID (SPAGNA) - Giovane ma pronto e a un... Sul tavolo anche il nome di un altro portoghese, Antonio Silva, 20enne del: in questo caso ...C'è il Man United su di lui e il Benfica ha fatto capire che per meno di 100 milioni, João Neves, non lascerà il Da Luz. Lo riporta A Bola.Roger Schmidt può continuare con il Benfica Lisbona in Europa League. Napoli e Copenaghen si qualificano agli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore tedesco Roger Schmidt e il campione di ...