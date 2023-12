Il 25 dicembre non è il giorno della nascita di Gesù

Leggi su facta.news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Di Anna Toniolo Chi festeggia il Natale sa bene che la data da cerchiare sul calendario è quella del 25, ma non è sempre stato così. E, soprattutto, quello non è realmente ildiCristo, cioè quello che secondo la dottrina cattolica è il figlio di Dio, nonostante molti credenti siano convinti del contrario. Nonostante il termine Natale significhi “il”, la Bibbia non rivela la data in cui nacquee non esistono fonti che certifichino l’evento. Le uniche fonti testuali che fanno riferimento alladisono i vangeli di Luca e Matteo, che, però, non forniscono alcun suggerimento cronologico preciso. Il vangelo di Matteo, al ...