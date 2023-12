I film più interessanti sul calcio da vedere durante le feste

(Di lunedì 25 dicembre 2023) All’epoca della pandemia avevamo pubblicato una lista diche meritano di essere visti in ottica sportiva, ovvero tutte le discipline che non siano il, ma naturalmente ilmeritava un articolo a parte. Anche se obiettivamente rispetto all’argomento sono state prodotte raramente pellicole memorabili, c’è una lunga lista di titoliche meritano InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Meno 3 al grande evento! Non sapete qual è? In un'era di grandi incognite, dove le news spesso sono fake, due sono rimaste le certezze a cui ... (liberoquotidiano)

Quali sono i film più visti al Cinema in Italia e nel mondo nel 2023? L’anno che si sta per chiudere è stato ricco per il box office. Tanti film ... (tpi)

Jon Favreu ha svelato che Elf, in origine , doveva essere un film molto più dark , in cui sorridere non sarebbe stata esattamente l’azione preferita ... (cinemaserietv)

...ideale se si vuole ricaricare o non perdere carica su iPhone mentre lo si usa per guardare un... Anche se non è lacapace in commercio con attacco magnetico è un buon compromesso tra peso, ...... un mondo che va semprea rotoli, con crisi economica e dei valori", contestualizza la dott. Carmen Di Muro, psicologa e psicoterapeuta. Questicosì scontati diventano quindi dei veri e ...