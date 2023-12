I 20 migliori film di Natale di tutti i tempi in ordine di importanza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Essere oggettivi può risultare difficile quando ci si confronta con una festività così importante e sentita come il, capace di suscitare emozioni e pensieri contrastanti in ogni persona. Figurarsi poi, se ci va di mezzo la più soggettiva delle arti, quella cinematografica. Nel dubbio, eccovi stilata una lista di 20a tema, che variano per forma e genere. Talisono stati ordinati tentando di seguire dei criteri, per l’appunto, più o meno oggettivi, distinguendoli per l’iconografica, per l’impatto socioculturale, per il posto che occupano all’interno dell’immaginario natalizio italiano e/o americano a seconda del caso. Tendenzialmente si è tentato di prendere in considerazionecon un po’ di anni di vita alle spalle, motivo per cui alcune chicche più recenti come ...