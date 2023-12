I 10 orridi comandamenti del non-Natale progressista

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Quest’anno ilè rovesciato, tutto è rovesciato, come il Crocifisso tatuato di Elena Cecchettin, donna dell’anno per L’Espresso. Quindi anche noi facciamo irovesciati, gli s, ial contrario per questolaico, inclusivo e eurofiliaco. Intanto, non si può dubitare. Di chi? Di Gino Cecchettin, della suddetta Elena, della loro santità. Dite che nel caso di Vanessa non hanno fiatato, che il patriarcato femminicida non li tange? Per forza, ormai la carriera è avviata, chi se ne frega di quelle che ammazzano, per la sventurata commessa nessun funerale di Stato, nessun Mattarella, nessuna diretta tivù, giusto la fiaccolata d’ordinanza, ma senza nominare l’omicida, un balordo kosovaro: è colpa della Meloni, sissignori. Della Meloni che non ha ingurgitato il ...