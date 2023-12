Heidi Baci | il favoloso messaggio per i fan

(Di lunedì 25 dicembre 2023)senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il meravigliosodi: cos’ha dichiarato l’ex concorrente del GF dopo l’uscita dal reality condotto da Alfonso Signorini, UNPER I FAN: COS’HA SCRITTO SU X L’AMATISSIMA EX GIEFFINA- Manca ormai pochissimo alla nuova puntata del GF, Reality Show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, ma le copertine in questi giorni se la sta prendendo tutte ...

, nonostante abbia deciso volontariamente di lasciare la Casa del Grande Fratello , ha lasciato il segno nel cuore degli estimatori. In queste ore sua mamma ha deciso di lanciare anche un ...Adesso, ad esprimere la propria opinione è arrivata, proprio l'ex inquilina che con Varrese ha avuto questioni nel corso della sua esperienza nel reality tanto da decidere di abbandonarlo.Va in scena un momento particolare al Grande Fratello, nel momento in cui è stato proposto un brindisi a Beatrice Luzzi, costretta ad uscire temporaneamente per problemi personali. In molti hanno infa ...Gf, 'purtroppo aveva ragione': Heidi Baci commenta così la situazione che si è creata nella casa La reazione particolare In effetti la concorrente, pur avendo sollevato il bicchiere per Bea insieme ...