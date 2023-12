Hamas | raid sul campo profughi di Al-Maghazi | almeno 68 morti

Secondo il ministero della Sanità controllato dailha distrutto un isolato residenziale e ucciso 12 donne e 7 bambini, mentre 10 membri di una famiglia sono morti in un altronel ...25 dic 00:07 Ministero della Sanità di Gaza: almeno 70 morti nell'attacco su al - Maghazi Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, ha annunciato che almeno 60 persone sono state ...GAZA Almeno 70 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano in un campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas che parla di alm ...Il ministero della Sanità della Gaza controllato da Hamas ha detto che almeno 70 persone sono state uccise in un raid israeliano che ha colpito diverse case nel campo profughi di Al-Maghazi, nel centr ...