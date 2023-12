Hamas e Jihad respingono piano di pace Che succede in Medio Oriente

(Di lunedì 25 dicembre 2023), sempre più in salita la strada che porta verso una tregua tra Israele ei palestinesi., laislamica hanno respinto la proposta dell'Egitto di rinunciare al potere nella striscia di Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Lo riporta "Haaretz" sulla base di informazioni giunte da parte di due fonti di sicurezza egiziane. «L'Egitto - si legge sul sito del giornale israeliano - ha proposto una "visione", sostenuta anche dai mediatori del Qatar, che comporterebbe un cessate il fuoco in cambio del rilascio di più ostaggi e porterebbe a un accordo più ampio che coinvolge un cessate il fuoco permanente insieme a una revisione della leadership a Gaza».

