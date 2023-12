Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | Natale di guerra a Gaza | raid su un campo profughi | “Almeno 68 morti” | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 dicembre 2023)live dellatraoggi, lunedì 25 dicembre È undiquello che si sta svolgendo nella striscia di. L’Egitto sarebbe pronto a proporre un piano in tre fasi per arrivare alla fine del conflitto mentre il presidente palestinese Abu Mazen vede “più vicina la nascita di uno stato palestinese”. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha assicurato checontinuerà a combattere fino alla vittoria finale su, nonostante il “prezzo pesante” in termini di vite dei soldati. Dall’inizio della campagna lanciata in risposta agli attacchi del 7 ottobre,sostiene di aver ucciso a8mila combattenti di ...