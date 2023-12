Gualtieri | siamo ancora più determinati sul termovalorizzatore

(Di lunedì 25 dicembre 2023) AGI - "Questo ennesimo, gravissimo episodio rafforzadi più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma, Roberto, in merito all'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, 24 dicembre, nell'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta, il secondo a distanza di 18 mesi. "Voglio ringraziare davvero le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco e tutti i volontari della Protezione Civile che nella sera di Natale sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme e limitare i disagi agli abitanti della zona", ha aggiunto. "In queste ore concitate ho sentito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sottosegretario Mantovano, il Ministro Pichetto ...

"Ciimmediatamente attivati con l'azienda per minimizzare l'impatto di questo evento, ... da quanto si apprende, è in costante contatto con il sindaco, il prefetto, i vertici Arpa e ...Il sindaco di Roma Robertoè in continuo contatto con il Prefetto di Roma e il comandante ... L'Assessora Sabrina Alfonsi ha dichiarato: "in attesa di conoscere l'entità dei danni, anche ...L'area è stata perimetrata ed è stata messa in sicurezza. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è rimasto in continuo contatto con il prefetto di Roma e il comandante dei vigili del fuoco per gli ...ROMA, 24 DIC - "Un incendio di vaste proporzioni è divampato questo pomeriggio nell'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta, il secondo a distanza di 18 mesi. Sul posto sono prontamente inte ...