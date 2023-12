Grande Fratello | il fratello di Greta Rossetti | “Mirko Brunetti? Non mi sono risentito per come ha trattato mia sorella ma perché…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ospite di Giada De Miceli a Non Succederà Più, il programma radiofonico di Radio Radio, ildiha detto la sua su. Avendo in passato instaurato un rapporto di amicizia con l’ex di sua, Joseph si è detto deluso dal comportamento di: Io eabbiamo fatto quasi tutta l’estate insieme. Ci andavo d’accordo e apparentemente sembrava innamorato di lei. A quanto pare era solo infatuazione. Ci siamo sentiti e gli ho chiesto, abbiamo parlato. Mi ha spiegatosi sentiva lì dentro. E’ un capitolo che ho chiuso, non ci ho litigato. Lui mi ha detto che deve ritrovare se stesso. Non gli ho chiesto se è ancora innamorato o meno di, ma secondo me no. ...