Gli auguri di Natale di Marta Fascina a Silvio Berlusconi | «Ti amo immensamente»

(Di lunedì 25 dicembre 2023) «Buonamore mio. Ti amo», poche parole e un cuore rossoaccompagnano l’ultima foto pubblicata su Instagram da. La deputata, fidanzata condal 2020 fino alla morte del Cavaliere lo scorso 12 giugno, raccoglie nei commenti i supporto dei follower che le augurano di riprendersi dal primosenza l’ex premier. Nella foto, i due sono in piedi, abbracciati, in un’elegante sala da pranzo addobbata di colori natalizi. La coppia aveva celebrato la propria «promessa d’amore» – o «non matrimonio» – nel marzo del 2022 a Villa Gernetto, a Lesmo (Monza e Brianza). Un evento che non aveva e non ha valore legale. Nel suo testamento,, ha lasciato a100 ...

Leggi Anche Natale , dalla Gran Bretagna gli auguri reali di Carlo e William con Kate Anche stavolta, come per gli auguri inviati prima del 25 ... (247.libero)

Joey Ramone - Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight) TAGS Counting Crows , Natale , Rockol La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...I madrileni hanno voluto faredi Natale su X con una breve clip in cui un tassista tifoso dei Colchoneros aiuta un anziano tifoso del Real Madrid che vede smarrito per strada e si offre di accompagnarloTiziano Ferro e i suoi particolari auguri di Natale ai fan: il cantante parla dell'anno difficile che ha vissuto e si commuove ...L'arcivescovo è salito a bordo di una volante e ha rivolto a tutti gli equipaggi in strada auguri di buon Natale ...