Giorgia Meloni | il suo canto di Natale

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Fa sempre bene rileggere Charles Dickens. Nella tetra malinconia del nostro tempo, le sue favole vere possono scaldare il cuore e a volte sembrare addirittura profetiche. Difatti, questo, proprio come in uno dei suoi celeberrimi racconti, il presidentedovrebbe, si spera, ricevere la visita di tre spiriti. Gli stessi che infestarono la notte della vigilia di Ebeneezer Scrooge cercando di farlo ravvedere dalla sua immonda ossessione per il denaro. Solo che stavolta gli spiriti non devono porre rimedio alla taccagneria; dovranno, probabilmente, far aprire gli occhi alla nostra premier su alcune questioni che la riguardano e che senz’altro influenzeranno il suo e il nostro futuro. 1. Se si esclude Jacob Marley, vecchio socio di Scrooge che gli preannuncia l’arrivo delle presenze soprannaturali (nel nostro caso tale ...