Ginnastica ritmica | Milena Baldassarri | “Ogni esercizio avrà uno stile differente”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023)ha conquistato il pass non nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024 e la prossima estate sarà quasi sicuramente protagonista ai Giochi (sarà la Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani a decidere le convocate, che salvo clamorose sorprese saranno proprioe Sofia Raffaeli). L’azzurra sarà impegnata nella kermesse a cinque cerchi dopo il sesto posto ottenuto nel concorso generale individuale a Tokyo 2020. La nostra portacolori ne ha parlato a Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sono super concentrata per Parigi, mancano pochi mesi. Stiamo lavorando per quello e per arrivare pronti a quei giorni. Stiamo cambiando gli esercizi con la coach Claudia Mancinelli e non vedo l’ora di farveli vedere. Scegliamo insieme le musiche. Bisogna variare e non avere quattro esercizi uguali, ci sono ...