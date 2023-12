Gesù bambino nell’incubatrice | a Betlemme l’installazione dedicata ai bimbi di Gaza

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Un’installazione artistica è stata simbolicamente posizionata, nel giorno di Natale, di fronte alla Basilica della Natività di, al posto del consueto presepe vivente e dell’albero di Natale che da sempre dominano la scena del luogo in cui, secondo un’antica tradizione, nacque, ideata dall’artista Rana Bishara, mostra provocatoriamente una raffigurazione delall’interno di un’incubatrice. Il fine è quello di denunciare le atrocità della guerra nella Striscia e, in particolare, l’elevato numero di bambini rimasti uccisi dai raid dell’esercito israeliano in oltre due mesi di conflitto: si stima siano almeno 8mila iche hanno perso la vita su un totale di circa 20mila vittime.è oggi il luogo più pericoloso al mondo ...