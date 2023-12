Germania | nasce il fronte per mettere al bando l’AfD | verso il ricorso alla Corte costituzionale Scholz scettico | il rischio di effetto-boomerang

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland (AfD) vola nei sondaggi: le ultime rilevazioni la stimano seconda forza a livello nazionale col 21% e addirittura prima, con più del 30%, nei Länder dell’est. Di recente il partito ha vinto alcune importanti elezioni locali in Turingia e in Sassonia, nonostante in entrambi gli Stati (come anche in Sassonia-Anhalt) i servizi lo classifichino come “forza estremista da sorvegliare“, e in tutto il Paese come “caso sospetto“. Marco Wanderwitz, parlamentare del Bundestag eletto in Sassonia per i conservatori della Cdu, ha lanciato l’rme con una metafora: “Sono cinque minuti prima di mezzogiorno. Se discutiamo finché saranno passati cinque minuti dopo mezzogiorno, la democrazia avrà spento le luci”. E ha raccolto tra tutte le forze politiche i 36 co-ricorrenti necessari per avviare una procedura di messa al ...