Gaza | raid israeliano su campo profughi Al-Maghazi | morte 70 persone | Hamas | Bilancio delle vittime destinato ad aumentare

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La guerra in Medio Oriente non si è fermata neanche nella notte di Natale. L'esercitoha attaccato con deiildi Al-. Pesante il, che inevitabilmente èade conta già 70 morti, tra cui donne e bambini. Il portavoce del

25 dic 08:00 Esercito di Israele bombarda obiettivi di Hezbollah in Libano L'esercito israeliano ha bombarda to postazioni di Hezbollah nel sud del ... (247.libero)

Guerra in Ucraina e a, Crosetto: "Bloccare le ferite per non infettare il corpo" L'esercito israeliano ha bombardato alcune postazioni Hezbollah nella città di Aita al - Shaab e nei suoi ...'La decimazione del sistema sanitario diè una tragedia', ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus su X. La scorsa settimana l'Oms aveva avvertito che non c'erano ospedali funzionanti nel nord ...Sono decine le vittime di un raid israeliano che ha avuto come obiettivo il campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Il ministero della Sanità controllato da Hamas parla di ...A Belgrado si è conclusa nella tarda serata di ieri la protesta violenta dell’opposizione, i cui sostenitori hanno assediato per ore la sede del Municipio cercando a più riprese di penetrare ...