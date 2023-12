Gaza | raid a Natale su campo profughi | 70 morti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – Almeno 70 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo aldi Al-Maghazi nella Striscia di. Lo riferisce Al-Jazeera sottolineando che un portavoce del ministero della Sanità palestinese descrive l'attacco di Israele come un "massacro". Durante la notte le operazioni militari israeliane si sarebbero concentrate nel centro della Striscia di

Gli aerei da guerra israeliani stanno bombardando le strade principali tra il centro die il campo, scrive Haartez, ostacolando il passaggio delle ambulanze e dei veicoli di emergenza.Nel frattempo, Israele continua a condurre intensiaerei nella zona diCity, aggravando la tensione. L'Iran ha minacciato di chiudere lo Stretto di Gibilterra in risposta ai presunti '...In un altro episodio, il ministero ha detto che 10 membri di una famiglia sono stati uccisi in un raid nel campo di Jabalia. Bilancio delle vittime sempre più pesante E' salito a 20.424 morti e 54.036 ...Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, ...