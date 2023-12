Gaza | nella notte di Natale raid israeliano sul campo profughi di al-Maghazi | almeno 70 morti

Per il segretario generale delle Nazioni Unite «Un’operazione di aiuto efficace a Gaza richiede sicurezza; personale in grado di lavorare in ... (ilsole24ore)

... adiacente alla Basilica della Natività, era piena di cristiani palestinesi mentre erano praticamente assenti pellegrini e turisti in un Natale segnato dal conflittoStriscia di. ...notte bombardamento dell'esercito israeliano sul campo profughi di Al - Maghazi,Striscia dicentrale, a est di Dir al - Balah. Il bilancio delle vittime - secondo il ministero della Sanità palestinese - sarebbe di settanta persone uccise. Il portavoce del ministero ...L'appello in una lettera accorata in cui si richiede il rilascio incondizionato di tutti i rapiti. Il primo ministro israeliano: "La guerra Durerà a lungo" ...A scortarlo in chiesa non c'erano allegri boy scout palestinesi con le cornamusa, come da tradizione. I ragazzi sono rimasti in silenzio e mostravano cartelli come 'Vogliamo la pace, non la guerra' ...