Gaza | la tregua resta un miraggio Hamas rigetta il piano dell’Egitto | Netanyahu vuole guerra «sempre più intensa» 129 morti palestinesi a Natale

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 dicembre 2023)drammaticamente lontana, nonostante gli accorati appelli didi Papa Francesco, la prospettiva di una cessazione delle ostilità, anche solo temporanea, in Medio Oriente.e la Jihad islamica avrebbero infatti respinto un nuovoper far tacere le armi e arrivare a un cessate il fuoco permanente: quello presentato nei giorni scorsi dall’Egitto. Lo riporta l’agenzia Reuters citando fonti del Cairo, e lo conferma ancheReport. Il documento sottoposto alle parti belligeranti dai mediatori egiziani, con il sostegno anche del Qatar, prevedeva infatti non solo un nuovo scambio di prigionieri – a cominciare da 40 ostaggi israeliani in cambio di 120 detenuto– ma anche un progetto per la futura governance della Striscia di, che ...