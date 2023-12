Gaza | il messaggio del leader di Hamas | “Battaglia feroce con Israele”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ildi, Yahya Sinwar, afferma che i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze armate di. In unal capo dell’ufficio politico di, Ismail Haniyeh, e agli altri componenti, Sinwar parla di una “, violenta e senza precedenti” delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di, contro le forze israeliane. Secondo ildel gruppo, da settimane nel mirino di, le Brigate al-Qassam hanno attaccato almeno 5.000 soldati israeliani, uccidendone un terzo. Numeri in contrasto con il bollettino ufficiale delle forze israeliane (Idf) che conferma che sono 156 i caduti dall’inizio, a fine ottobre, delle ...

«Bibi, hai bombardato la mia famiglia. Era tutto quello che avevo nella mia vita, riportali verso casa perché siano sepolti in Israele, ti ... (open.online)

04 dic 21:41 Israele , offensiva in tutta la Striscia - VIDEO 04 dic 20:54 Usa: " troppi civili innocenti sono stati uccisi a Gaza " ' troppi civili ... (247.libero)

'Iltra le righe di questo libro è: perché non puoi fare qualcosa per gli altri che ... Mattoni 'Pensi a, la guerra avrà tre filoni: 1) Israele dovrà 'dichiarare vittoria'; 2) ci sarà il ...Il leader di Hamas a, Yahya Sinwar, afferma che i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze armate di Israele. In unal capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e agli ...“Noi tutti bambini di Betlemme ti vogliamo bene, un bacione grande a te, Buon Natale Papa Francesco”, si apre così il video messaggio con cui i bambini di Betlemme augurano Buon Natale al Pontefice.Sinwar, obiettivo numero 1 delle Idf: "Uccisi oltre 1000 soldati israeliani" Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, afferma che i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze arm ...