Gaza | il messaggio del leader di Hamas | “Battaglia feroce con Israele”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Ildi, Yahya Sinwar, afferma che i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze armate di. In unal capo dell'ufficio politico di, Ismail Haniyeh, e agli altri componenti, Sinwar parla di una ", violenta e senza precedenti" delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di, contro le forze israeliane. Secondo ildel gruppo, da settimane nel mirino di, le Brigate al-Qassam hanno attaccato almeno 5.000 soldati israeliani, uccidendone un terzo. Numeri in contrasto con il bollettino ufficiale delle forze israeliane (Idf) che conferma che sono 156 i caduti ...

... "Uccisi oltre 1000 soldati israeliani" Il leader di Hamas a, Yahya Sinwar, afferma che i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze armate di Israele. In unal ......edifici disia stato colpito: per arrivare al 40 per cento ci sono voluti tre anni ad Aleppo, la città scarnificata dalla guerra civile siriana e tormentata dall'aviazione russa. ILDI ...“Noi tutti bambini di Betlemme ti vogliamo bene, un bacione grande a te, Buon Natale Papa Francesco”, si apre così il video messaggio con cui i bambini di Betlemme augurano Buon Natale al Pontefice.In Israele e Palestina “la guerra scuote la vita di quelle popolazioni”: “Le abbraccio tutte, in particolare le comunità cristiane di Gaza e dell’intera Terra Santa. Porto nel cuore il dolore per le v ...