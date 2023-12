Gaza | Hamas | “Raid di Israele su campo profughi | 70 morti”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – Al meno 70neldi Maghazi, nella Striscia di. Lo affermano esponenti palestinesi facendo riferimento ad undinell'area a est di Deir al-Balah. Le informazioni diffuse dae rilanciate da Al Jazeera, al momento non confermate dalle forze armate israeliane (Idf), fanno riferimento ad uno degli attacchi più letali sferrati dal 7 ottobre. Il ministero della Salute, controllato da, cita almeno 70. I media israeliani, in particolare il Times of Israel, evidenziano l'assenza di conferme indipendenti e non forniscono indicazioni sulle vittime. —internazionale/ [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Termometro Politico.

