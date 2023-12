Gaza | appello di Zaki | “Stop a genocidio dei cristiani”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) –di Patrickper fermare ildei. ”Non saremo in grado di festeggiare quest’anno sapendo che idihanno le loro chiese distrutte e hanno perso i loro cari dopo una serie di bersagli contro chiese con persone innocenti che si rifugiano all’interno di quelle chiese”, scrive l’attivista egiziano su Facebook. “Continueremo a chiedere un cessate il fuoco, la fine del sangue e la fine della carestia a causa della carenza di cibo. Ricordiamoli oggi e preghiamo che sopravvivano a questa campagna genocida e lavoriamo attivamente per porvi fine il prima possibile”, aggiunge, che nelle scorse settimane è finito al centro di polemiche per le considerazioni estremamente dure verso il premier israeliano Benjamin ...

