Gattino preso a calci per strada | il video denuncia sui social

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In due avvicinano unine iniziano a fargli le coccole, poi all'improvviso uno dei due gli sferra uno sotto la pancia facendolo roteare in aria. Il, che sarebbe stato registrato a Eboli (Salerno) ed è stato postato sul web, è oggetto di una segnalazione alle forze dell'ordine presentata dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che ha pubblicato il filmato sul suo profilo Facebook. "La drammatica storia di Leone, il gatto ritrovato ina Nocera, pochi chilometri da Eboli, scuoiato vivo da un criminale ancora a piede libero, purtroppo non ha insegnato nulla a questi delinquenti”, ha commentato Borrelli sui

