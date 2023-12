Frattesi gioca ‘poco’? Un motivo c’è! Ma le note positive sono tante

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023)è uno dei migliori acquisti estivi dell’Inter, sia come potenzialità che come investimento per il futuro. Eppure finora la sua miglior versione non si è vista.poco, si dice. Inzaghi non gli dà fiducia, si continua a ripetere. In realtà le occasioni cistate, nonandate malissimo ma nemmeno benissimo: per uno così però vale la pena attendere LAVORO DA FARE – Davideè stato sicuramente uno degli acquisti di punta del mercato estivo dell’Inter. L’ex Sassuolo rappresenta un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro. Dopo un pre-campionato da protagonista, il centrocampista romano ha trovato spazio ma limitatamente. Soprattutto a gara in corso ha sempre fatto il suo, con qualche gol anche pesante. Per esempio quello messo a segno al Benfica in Champions ...