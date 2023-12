Frasi per augurare Buon Natale | immagini e messaggi di auguri da inviare il 25 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 dicembre 2023)2023 a tutti! Il giorno magico, quello atteso da grandi e piccini, è arrivato. Il tempo, infatti, è volato:sembrava così lontano, ora invece è arrivato il momento di scartare i pacchi e trascorrere questa giornata, amata da adulti e bambini, in famiglia. Circondati dagli affetti di sempre. Ma siete alla ricerca di una frase, di uno diper stupire un familiare, un parente, un amico o un collega di lavoro? Bene, non dovete preoccuparvi perché noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme una serie di, quelle più belle e significative, pere Feste. Perché, a volte, basta anche solo il pensiero per scaldare il cuore. E non c’è bisogno di grandi regali. Un ...