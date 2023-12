Francesca Sorrentino e Manuel Maura | il video che conferma il ritorno di fiamma

(Di lunedì 25 dicembre 2023)diper. Nelle scorse ore, complice la vigilia di Natale, i due ex protagonisti della decima edizione di Temptation Island avrebberoto di essere (nuovamente) tornati insieme. L’annuncio è stato dato direttamente dall’uomo attraverso unsu TikTok. La didascalia non lascerebbe spazio ad alcun dubbio: Ci vuole più coraggio a perdonare, e a perdonarsi che a lasciare andare… Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti, non ti deluderò. Ildiha scaldato gli animi dei follower. Se alcuni di loro si sono complimentati con, tanti altri invece non hanno condiviso la scelta della ...

In queste ore Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono mostrati in vacanza insieme : si parla di ritorno di fiamma L'articolo Francesca Sorrentino ... (novella2000)

...e i suoi amici egiziani' e che 'sarebbe opportuno approfondire la condotta dei dueche ... difesa dagli avvocati Claudio Cimato eCaroselli, era in un bar di San Feliciano 'dove ...L'ex coppia di Temptation Island formata dae Manuel Maura potrebbe presto annunciare un ritorno di fiamma A quanto pare i due stanno trascorrendo questi giorni di festa insieme, in una città straniera. Temptation Island, ...Nell'ultimo Tik Tok postato da Manuel Maura, c'è stato un particolare che non è sfuggito ai fan. Protagonisti della decima ...Potrebbero esserci novità per una ex coppia di Temptation Island. I due, dopo l'ultima edizione, sarebbero in vacanza ...