Formula 1 | Alonso eclissa Stroll | il canadese | “Se non ti trovi a tuo agio con la macchina non puoi essere competitivo”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il confronto in casa Aston Martin tra Fernandoe Lancemette ilin una difficile posizione. Il pilota più giovane ha infatti concluso la stne con 74 punti, mentre il compagno di squadra ha raggiunto quella cifra dopo appena cinque gare stnali. Lo spagnolo ha avuto un ottimo inizio di campionato e, nonostante le difficoltà che il team ha riscontrato nel bel mezzo della stne, si è potuto dire soddisfatto della sua annata.parla così del distacco con il campione del mondo: “È stata una stne molto sfortunata e con molte occasioni mancate. Non mi piace usare la scusa della sfortuna, ma immagino che sia definibile così quando si pensa ai guasti meccanici e cose del genere. A volte tutto va molto bene per te e a ...

