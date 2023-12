Fontanarosa | auto si ribalta | giovane ferito

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14’00 di oggi 25 dicembre, è intervenuta nel comune diin via Monaca per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la quale sbandava e siva. Il Ragazzo di 26 anni alla guida originario del posto è rimasto intrappolato sotto l’. Per poterlo liberare i Vigili intervenuti hanno utilizzato dei cuscini sollevatori, e dopo averlo estratto lo hanno affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto in eliambulanza presso il piazzale dello stadio Partenio – Lombardi da dove è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La squadra di Grottaminarda e una della sede centrale di Avellino hanno prestato ...

Nella fascia oraria pomeridiana e serale le varie pattuglie impiegate, hanno presidiato soprattutto i comuni di Sturno, Montemiletto e, procedendo al controllo degli occupanti di oltre ...Nella fascia oraria pomeridiana e serale le varie pattuglie impiegate, hanno presidiato soprattutto i comuni di Sturno, Montemiletto e, procedendo al controllo degli occupanti di oltre ...La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14'00 di oggi & è intervenuta nel comune di Fontanarosa in via Monaca per un grave incidente stradale che ha visto c ...La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14’00 di oggi 25 dicembre, è intervenuta nel comune di Fontanarosa in via Monaca per un grave incidente stradale che ...