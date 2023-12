Finisce l' anticiclone Ora c' è la data | quando cambia tutto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) In queste ore l'Italia è sotto il chiaro effetto dell'atlantico. Per questo il clima si mantiene stabile con temperature in lieve diminuzione ma, in ogni caso, superiori alla media registrata in questo periodo dell'anno. All'interno dell'atlantico, però, si stanno muovendo correnti più umide che portano annuvolamenti sul versante ligure e sulle coste tirreniche di Toscana e Lazio. Le stesse correnti umide sono le responsabili di fenomeni di nebbia in Val Padana. Questo quadro meteorologico, però, è destinato a finire i suoi effetti. Il sito 3bmeteo.com, infatti, è in grado di stabilire laprecisa a partire dalla quale cambierà il quadro meteorologico. Si tratta del prossimo giovedì 28 ottobre. Da quel giorno, infatti, gli effetti dell'anticiciclone si attenueranno e potranno fare capolino le ...