“Finalmente ha parlato” Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo giorni di brutte notizie

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Finita la clausura diil ciclone pandori di beneficenza che l’ha travolta l’influencer è stata avvistata fori dalla sua torre d’avorio. E, cosa che nessuno pensava, ha rilasciato in maniera indiretta una dizioneil messaggio di scuse social oggetto, tra l’altro, di pensanti critiche. Nel video su instagram infattispiegava come: “Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli”. >Tragedia di Natale, morti i due giovani fidanzati: 23 e 25 anni, la loro vita spezzata insieme. Cosa è successo “Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se ...