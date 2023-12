Fedez torna a farsi vedere sui social insieme al rapper Rondo da Sosa

(Di lunedì 25 dicembre 2023)a parlare e a far parlare di sè sui, nella tarda serata della vigilia di Natale , giorno in cui sua moglie, Chiara Ferragni, aveva deciso la sua prima uscita di casa, al parco Sempione, con i loro bambini, dopo la clausura in seguito alla vicenda dei panettoni Balocco e delle uova di Pasqua della Giochi Preziosi, di cui si stanno interessando le Procure e la Guardia di Finanza....

