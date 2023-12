FC 24 Evoluzione Pep’s Legacy

Adesso prendono gol che prima non prendevano, e questa porosità 'è il prodotto dell'insistenza di Guardiola sull'perpetua' Manchester City'Spanish managerGuardiola reacts during the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Manchester City at the Ataturk Olympic Stadium ...Adesso prendono gol che prima non prendevano, e questa porosità 'è il prodotto dell'insistenza di Guardiola sull'perpetua' Manchester City'Spanish managerGuardiola reacts during the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Manchester City at the Ataturk Olympic Stadium ...