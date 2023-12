Farò visite all' estero Guerra Ucraina | qual è il piano di Putin

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il presidente russo Vladimirsta programmandoall'il prossimo anno ma non all'inizio dell'anno, "ora la cosa principale è l'agenda interna". L'ha detto a RIA Novosti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Non proprio all'inizio dell'anno. Ora, ovviamente, la cosa principale è l'agenda interna», ha detto Peskov a RIA Novosti in risposta a una domanda sulle previsteall'del leader russo. Intanto l'aeronauticaha abbattuto un caccia russo Su-30. Lo scrive lo Stato Maggiore di Kiev in un post su Facebook. «Le risorse e il personale della difesa aereahanno distrutto due cacciabombardieri, Su-34 e Su-30», si legge nel post secondo quanto riportano i media ucraini. In precedenza, l'aeronautica militare aveva ...