Eugenio Riccomini è morto Addio allo storico dell’arte | rivoluzionario della divulgazione | “Chi sa deve spezzare il pane per gli altri”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Per gran partesua vita Riccòmini ha insegnato come infrangere il diaframma che separa la maggior parte delle persone dall'elitario piacere dell'arte

si è spento questa notte all'età di 87 anni. Per il sindaco Matteo Lepore lo storico dell' arte era 'un gigante che amava Bologna, che come la fontana del Giambologna ci ha educato ad amare la bellezza della nostra città". Aveva 87 anni: fu consigliere comunale, assessore alla Cultura e due volte vicesindaco della Giunta Imbeni.