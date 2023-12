Esposito | la consacrazione alla Sampdoria È il suo momento?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) È ilmagico di Sebastiano. Nonostante la suacon Andrea Pirlo fatichi a spiccare il volo, proprio lui è il leader tecnico dell’attacco blucerchiato. Lo confermano i numeri. SOGNO –prima stagione in prestitoè sbocciato il fiore più bello che l’Inter potesse aspettarsi. Sì, proprio quello che aveva illuso al primo anno tra i professionisti con Antonio Conte. Quello che ha subito il calcio di rigore a San Siro in Champions League contro il Borussia Dortmund. Quello che ha segnato il suo primo gol sempre dal dischetto gentilmente offerto da Romelu Lukaku proprio prima di Natale con il Genoa. Il sogno nella sua mente si era avverato, a 18 anni Sebastianosi è sentito già realizzato. Non è andata però come si ...