ESCLUSIVA IN – Paganin | «Scudetto | Inter può allungare! Migliorerei un reparto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Massimo, ex difensore dell’oggi opinionista in TV, in un’vistarealizzata da-News.it ha parlato della lottadei nerazzurri e del momento dopo la vittoria col Lecce e l’eliminazione dalla Coppa Italia., grande reazione dell’dopo l’eliminazione in Coppa Italia. C’era o c’è tutt’ora il rischio che quella partita possa lasciare degli strascichi? Il modo in cui è stata approcciata, al di là della sconfitta, può lasciare un po’ di rabbia. Ma non credo lascerà degli strascichi perché l’ha incontrato la squadra del momento che ha trovato due gol nei tempi supplementari. Ma i nerazzurri escono a testa alta, e inoltre non si può pensare di poter vincere tutte le edizioni della ...