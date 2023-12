Equitazione | Olimpiadi Parigi 2024 | non vi saranno atleti russi e bielorussi ai prossimi Giochi

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La Federazione Internazionale degli Sport Equestri (FEI) ha annunciato che glie bielonon gareggeranno nell’aiOlimpici di: la decisione giunge in contraddizione a quella del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che consentirà aglidi competere sotto bandiera neutrale. La decisione della FEI è dovuta al fatto che glie bielonon gareggiano negli eventi FEI dal 2 marzo 2022 e non hanno potuto accumulare punti nel ranking olimpico, necessari per qualificarsi ai: la presa di posizione ufficiale è giunta attraverso un comunicato stampa. Recita la nota stampa: “Secondo i sistemi di ...

