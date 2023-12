Emma Marrone | Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco con la famiglia | «L' importante è essere uniti»

Natale in caserma per Emma Marrone . La cantante ha raggiunto il fratello vigile del fuoco a Piacenza, con la mamma, per trascorrere insieme questa ... (today)

Festività trascorse nel nostro territorio per la cantante pugliese. Il motivo è molto semplice: il fratello Francesco è un vigile del fuoco attualmente in servizio nella nostra città. Emma Marrone in caserma con la famiglia il giorno di Natale. La cantante ha spiegato ai suoi follower, attraverso un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, di aver raggiunto il fratello vigile del fuoco a Piacenza, con la mamma, per trascorrere insieme questa giornata di festa.