Elogio del Presepe

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Non sono solo statuette. Amorevolemente allestito in casa, rimane la rappresentazione più viva e più compiuta della comunità cristiana, della grande famiglia dei cattolici, della coralità italiana. Ma su quello «vivente» di oggi c’è da discutere. Ottocento anni fa, in vista del Natale dell’anno di grazia 1223, Francesco d’Assisi a Greccio mise al mondo il primo. Era vivente, una rappresentazione teatrale sacra; poi sarebbero venuti i personaggi, le icone, i paesaggi ricostruiti, le belle statuine dei presepi nati dall’artigianato devoto. Ilè la rappresentazione più viva e compiuta della comunità cattolica, della famiglia cristiana, della coralità italiana. I più acuti e i più ottusi diranno in coro che ilè la sintesi domestica di Dio, patria e famiglia. Perché celebra in modo tenero, casereccio, concreto ...

