Elezioni Serbia | violenti scontri a Belgrado | in migliaia assaltano il municipio per denunciare brogli | 35 arresti e poliziotti feriti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Una vigilia di Natale movimentata in. Alcunedi persone sono scese in piazza aper protestare contro l'esito delle(svoltesi una settimana fa), chiedendone l'annullamento. Secondo i cittadini serbi ci sono state delle irregolarità nel voto e per questo hanno deciso

Alcune migliaia di persone sono scese in piazza a Belgrado alla vigilia di Natale per protestare contro l’esito delle elezioni svoltesi in Serbia ... (open.online)

A Belgrado, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro i presunti brogli elettorali che avrebbero portato alla rielezione ... (ilgiornale)

La protesta e gli arresti Innella notte, 35 persone arrestate e due agenti feriti in modo serio a Belgrado negli scontri ...per protestare contro presunti brogli elettorali nelledel 17 ...Una settimana di proteste L'opposizione serba, nota come movimento "contro la violenza " ha dichiarato che non riconoscerà l'esito delle. I suoi membri si riuniscono nel centro di ...Per il settimo giorno consecutivo. L'accusa di brogli elettorali, manifestanti tentano di circondare il municipio ...A Belgrado si è conclusa nella tarda serata di ieri la protesta violenta dell'opposizione, i cui sostenitori hanno assediato per ore la sede del Municipio cercando a più riprese di penetrare all'inter ...