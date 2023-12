Ecco perché ogni anno vogliamo rivedere gli stessi film di Natale | “Innescano dinamiche di guarigione” Lo dice la scienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Siete dei fanatici del genere oppure lo aborrite? Incaso, sappiate che idiaddirittura un ruolo benefico. Parola diHallmark Channel, la catena tv canadese via cavo, sforna decine dinatalizi per tutto il mondo: dalle 27 pellicole del 2018 alle 40 del 2022, con la promessa di fare anche di meglio nel 2023. Aumenta la produzione, cala la qualità ma poco importa, è un mercato straordinariamente redditizio in cui si buttano un po’ tutti, italiani compresi – per esempio con la serie tv Odio il2 di Laura Chiassone. Basta un rapido giro sulla piattaforma di Netflix o su Prime Video per trovare pellicole vecchie e nuove che allietino le feste natalizie. Ci sono pure i ...