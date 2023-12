Dzeko-Icardi | scontro sui social | “Piangono su Instagram per un rigore | imbarazzante”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nella partita di ieri tra Fenerbahce e Galatasaray sono state diverse le proteste in campo e successivamente sui, con lotraa fare da padrone. Al termine del match, finito 0-0, il Galatasaray ha pubblicato una foto dicon un occhio nero: “Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco da ogni canale. Condividiamo ciò che il comitato arbitrale, la sala VAR e 26 telecamere non possono vedere e ci vergogniamo per loro! Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni…“. Il Fenerbahce ha risposto immediatamente: “Cercare di creare risentimento per il giocatore che colpisce il palo della porta. A discrezione del pubblico”. Isi sono quindi divisi tra chi ...

: "E' imbarazzante"ha postato una foto natalizia con la moglie Wanda Nara in cui entrambi appaiono con un occhio nero. Lei per un infortunio a 'Ballando con le stelle', lo show nel quale ...Lo stesso, poi, ha attaccato ancorasotto un post del giornalista Fabrizio Romano: 'Il tizio (sic) ha sbattuto la testa contro il palo e lo mettono su Instagram piangendo per il rigore...Scintille in campo tra Mauro Icardi ed Edin Dzeko, che oggi hanno pareggiato 0-0 nel derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. In campo non sono mancate le tensioni, con ben 7 ammoniti e tante ...