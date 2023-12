Dzeko e Icardi | rissa social per un occhio nero | ' Piangono sempre | imbarazzanti'

In campo, in particolare, ci sono state diverse discussioni tra giocatori: una delle più veementi è stata quella tra i due ex attaccanti dell'Inter...'Botte' di Natale nel derby di Istanbul tra due ex numero 9 dell'Inter: scintille tradurante il match e dopo. L'argentino con un occhio neroA Natale si è tutti più buoni, si dice. Di certo non lo ha detto nessuno a Fenerbahce e Galatasaray che ieri si sono sfidate nel ...A discrezione del pubblico”. I tifosi sui social si sono divisi tra chi è sicuro che l’occhio nero di Icardi sia stato causato da uno scontro in area e chi invece è convinto che derivi da un colpo ...Dal battibecco in campo durante Fenerbahce-Galatasaray, sfida d'altissima classifica del campionato turco, fino alla rissa social. Due ex interisti, Mauro Icardi ed Edin Dzeko, non se le sono mandate ...