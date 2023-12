Domato l’incendio a Malagrotta ma la discarica resta chiusa Roma nell’incubo immondizia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 dicembre 2023) E’ statoscoppiato ieri nelladigrazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che è andato avanti per tutta la notte. Sul posto sono state inviate autobotti anche dai comandi di Latina, Rieti e Viterbo per garantire supporto idrico alle lance delle squadre. Inviate anche squadre dalle regioni confinanti. I Vigili del Fuoco adesso stanno raffreddando tutte le aree coinvolte dal rogo per evitare che possa ripartire. Ma ora il problema sarà trovare un sito per lo smaltimento dei rifiuti nei giorni delle festività… Incendio a, si indaga sulle cause Le cause del rogo sono da chiarire, per ora l’ipotesi è che sia partito da un silos. Le forze dell’ordine manderanno una prima informativa in procura e poi verrà aperto formalmente un fascicolo di indagine. L’area è ...