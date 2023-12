Desaparecidos | sempre più vicina l' estradizione di don Reverberi in Argentina

(Di lunedì 25 dicembre 2023) AGI - E'piùla consegna alle autorità argentine di don Franco, l'86enne sacerdote della diocesi di Parma accusato di crimini contro l'umanità, tra i quali l'omicidio nel 1976 del 20enne peronista José Guillermo Beron, tuttora disperso, e di aver assistito alle sessioni di tortura cui erano sottoposti i prigionieri del regime del generale Videla durante gli anni della dittatura militare tra il 1976 e il 1983. La Corte di Cassazione, confermando quanto deciso dalla corte di appello di Bologna, aveva respinto lo scorso ottobre il ricorso contro l'presentato dalla difesa del sacerdote e recepito le argomentazioni dell'avvocato Arturo Salerni, in rappresentanza dell'ambasciata. E pochi giorni fa sono state depositate le motivazioni da parte dei giudici ...

...Chi verrà inserito nella banca dati I migranti perché sono i più vulnerabili E perché sono... La reazione dei familiari deial report del governo non si è fatta attendere: tra le ......di sinistra - hanno raggiunto la spianata emblema della protesta delle Madri dei...L'idea del neo presidente dell'Argentina Javier Milei per risollevare l'economia del suo Paese è...Depositate le motivazioni con cui la Cassazione dà conto della gravità indiziaria delle accuse inerenti ai reati di tortura cui il sacerdote 88enne della diocesi di Parma avrebbe assistito durante gli ...Il reportage. Il Commissario ucraino per i Diritti Umani parla di 28mila civili spariti nel nulla dall’inizio dell’invasione, rapiti dai russi. Alcuni sono ...