Dai grandi successi ai sottovalutati | i film più belli del 2023 che vale la pena recuperare

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Dicembre, mese di elenchi: si stila la lista della spesa per il cenone di Natale, e quella dei buoni propositi per l’anno venturo, ma è anche tempo di bilanci sui mesi trascorsi, e su quanto del passato è destinato a rimanere. Per il cinema, nello specifico, ilè stato un anno ricco di eventi: da Barbie a Oppenheimer, passando per capolavori tutti nostrani come C’è ancora domani, sono stati svariati i titoli che hanno attirato fiumi di spettatori nelle sale, provocando riflessioni o regalando puro intrattenimento. E mentre si comincia a intravedere la fine dell’anno, è già possibile annotare le pellicole chela. L'articolo proviene da Open.

«Un artista non ha casa in Europa se non a Parigi» scriveva Friedrich Nietzsche in Ecce Homo nel 1888. Lo confermò qualche decennio dopo Ernest ... (iodonna)

Il rating del nostro debito pubblico è al livello minimo per essere considerato "investimento" - cioè per poter essere acquistatofondi di investimento e fondi pensione del mondo - e non "......domenica e fino a tarda notte si è vista un'intensa nube di fumo uscire dall'impianto provocata... È il secondo grosso incendio in un anno e mezzo a Malagrotta, una delle discariche piùd'...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.Il suo discorso segnala un momento decisivo nella nostra storia digitale: mentre l’AI continua a plasmare il nostro mondo, è fondamentale che i legislatori e la società civile lavorino insieme per gar ...