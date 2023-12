Da Topolino a Frozen | la magia del cinema d’animazione che incanta i bambini

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il Natale è la festa per eccellenza dei, e i cartoni animati sono un modo perfetto per celebrarla, specie se da guardare su un divano bello comodo, il camino acceso, con il pandoro in mano e con voci alticce di sottofondo di zii ubriachi di prosecco. Da sempre, i filmnatalizi sono in L'articolo proviene da Il Difforme.

Sempre a proposito di, nel film ci sono moltissime sagome delle orecchie di: le ... La stessa frase che il principe Hans dice ad Anna in: " I love crazy! "... Paperino, Qui, Quo, Qua, Pippo,e Minni. 2. La freccia azzurra (1996) La freccia azzurra ...- Le avventure di Olaf (2017) Se amate il mondo di, dovete assolutamente vedere il ...Dopo quasi un secolo, dal primo gennaio 2024 la Walt Disney perderà i diritti di copyright su Topolino e Minnie le cui fisionomie diventano di pubblico dominio. È una data ...Frozen - Il Regno di Ghiaccio compie 10 anni e vogliamo ricordare come abbia iniziato un percorso che idealmente finisce in Wish, Classico Disney del centenario in uscita a Natale.