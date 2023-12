Da sette a dieci giorni Cosa prevede la proposta dell' Egitto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Una tregua dadel conflitto e il rilascio di tutti i civili in mano ad Hamas in cambioa liberazione di prigionieri palestinesi. Questi, secondo quanto riferito da diversi media, alcuni dei terminimessa sul tavolo dall'per una tregua nella guerra di Gaza. Altri elementi'accordorebbero il rilascio di tutte le donne soldato in cambio di prigionieri palestinesi e un cessate il fuoco di, cui seguirebbe un mese di negoziati per discutere il rilascio di tutto il personale militare detenuto da Hamas in cambio di molti più prigionieri e del ritiro di Israele ai confini di Gaza. Nelle prossime ore è prevista anche una riunione ...